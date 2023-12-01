جواهر الدعيج: النساء دائماً أول ضحايا الحروب والصراعات إلا أنهن أثبتن إمكاناتهن وقدراتهن المذهلة على تحمل الصعوبات

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وإشراكها في خطط التنمية وصنع القرار.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لـ "كونا" خلال مشاركتها في دورة تدريبية نظمها الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في مقره حول قضايا المرأة وصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ السفير خالد الخياري.

وقالت الشيخة جواهر إن دولة الكويت أخذت على عاتقها مسؤولية تعزيز وتمكين وحماية المرأة، معتبرة تنظيم هذه الدورة المهمة فرصة لتسليط الضوء على تعزيز الدور المحوري للمرأة في السلام والأمن.

وبينت أن جلسات هذه الدورة جاءت تأكيدا على أهمية العمل معا لتحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أبرزت أهمية إشراك المرأة في الشأن السياسي كونها شريكا أصيلا في تحقيق الأمن والاستقرار.

وتطرقت الشيخة جواهر إلى قرار مجلس الأمن رقم (1325) باعتباره ركيزة أساسية للعمل الدولي المتعدد الأطراف وأداة مهمة في نهضة المجتمعات وتحقيق التقدم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني بالإضافة إلى تعزيز فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في منع وحل الصراعات.

ولفتت في هذا الصدد إلى إنشاء استراتيجية المرأة العربية للسلام والأمن في عام 2020 بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن والذي أسفر عن تأسيس "شبكة النساء وسيطات السلام" معربة عن فخرها كونها ممثل الكويت في الشبكة العربية منذ عام 2021.

وفي السياق ذكرت الشيخة جواهر "أن النساء هن دائما أول ضحايا الحروب والصراعات إلا أنهن أثبتن بمرور الوقت أن إمكاناتهن وقدراتهن المذهلة على تحمل الصعوبات موجودة ومستدامة وقد لعبن أدوارا مهمة وأساسية في منع النزاعات وحلها وحفظ السلام وبنائه".

وعلى الصعيد المحلي لفتت إلى أن المرأة الكويتية تشكل الآن نحو 58 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتبلغ حصتها في القطاع الخاص 48 % والقطاع العام 60 %.

وأضافت أن المرأة الكويتية تقلدت العديد من المناصب القيادية وبلغت نسبة تمثيلها في تلك المناصب 28 في المئة في قطاعات الدولة كافة.

كما أشارت إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة العربية في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.