انتهى الهدوء الذي هيمن على قطاع غزة خلال ايام الهدنة الإنسانية السبعة التي انتهت في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، وعادت أصوات الانفجارات العنيفة والغارات المكثفة وارتفعت أعمدة الدخان من جديد في سماء غزة، بعد ان استأنفت إسرائيل حربها على القطاع المحاصر.

وتذرع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بما قال انه خرق حماس للهدنة وإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، لإعلان استئناف إطلاق النار والقصف المدفعي للمناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت جميع أنحاء قطاع غزة.

واعلنت وزارة الداخلية بغزة ان القصف الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة، وشرقي المحافظة الوسطى ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم تفلح الجهود الديبلوماسية في إنقاذ الهدنة كما حدث في المرتين السابقتين، بعد تقارير عن رفض إسرائيل قائمة المحتجزين التي عرضت حركة حماس الإفراج عنهم أمس مقابل تمديد الهدنة ليوم ثامن.

وتتصاعد المخاوف من نية اسرائيل استهداف جنوب قطاع غزة الذي فر إليه مئات آلاف النازحين من مناطق شمال القطاع، وقد طالب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن اسرائيل بمراعاة وجود المدنيين في اي عملية عسكرية لها في الجنوب، وايجاد مناطق آمنة لهم.

"حماس" تعلن سقوط قتلى في غارات جوية إسرائيلية على رفح

أعلنت حكومة حركة حماس سقوط عدد من القتلى في غارات جوية إسرائيلية على رفح مع تجدد القتال بعد انتهاء الهدنة الانسانية التي استمرت اسبوعا دون تمديد.

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في بيان له استئناف القتال ضد الحركة في قطاع غزة صباح الجمعة.

وأطلقت صافرات الإنذار في بلدتين إسرائيليتين بالقرب من الحدود مع غزة ، في أول مرة تحدث منذ توصل إسرائيل وحماس إلى هدنة إنسانية في 24 نوفمبر.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن قوات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل. وفي أعقاب الهجوم، شددت قيادة الجبهة الداخلية التابعة له الإرشادات للمدنيين في بعض مناطق البلاد.

من جهته، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان إن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".