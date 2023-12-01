انطلق تصويت المصريين في الخارج، في الانتخابات الرئاسية ببدء عمليات الاقتراع في اللجنة الفرعية بسفارة مصر في نيوزيلندا، والتي بدأ فيها التصويت وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وباشرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، برئاسة المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، أعمالها بمتابعة سير الاقتراع في دولة نيوزلندا.

وأجرى المستشار بنداري، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزلندا، والذي أكد بدء عمليات الاقتراع في تمام التاسعة صباحا (العاشرة مساء بتوقيت القاهرة)، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير المصري، أن جميع أعضاء لجنة الاقتراع، جرى تدريبهم على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.

ولفت السفير المصري، إلى أن الجالية المصرية في نيوزلندا تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن، معظمهم يتركزون في مدن كبيرة خارج العاصمة.

وعقب الفيديو كونفرانس، أكد المستشار أحمد بنداري، استمرار عمل غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، وحتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع، مشيرا إلى أن غرفة العمليات متصلة بالصوت والصورة مع معظم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لاسيما في الدول التي تضم أعدادا كبيرة من الجاليات المصرية.