غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله البلاد اليوم الجمعة متوجها إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).

ويضم وفد دولة الكويت المشارك كلا من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال بالوكالة جاسم الاستاد ووكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الفهد وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السفير جمال الغنيم وقنصل دولة الكويت في إمارة دبي السفير علي الذايدي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد.

وقد كان في وداع ممثل سمو الأمير على أرض المطار نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن الزيد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار فواز بورسلي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.