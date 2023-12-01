تشاركت سنغافورة وزيورخ صدارة قائمة أغلى المدن للعيش بها حول العالم، وفقًا لنتائج الاستطلاع السنوي الذي تجريه وحدة "الإيكونومست" للاستخبارات الاقتصادية (إي آي يو) لتكاليف المعيشة على مستوى العالم لعام 2023.

وجاءت سنغافورة في الصدارة نظرًا لارتفاع تكلفة منتجات البقالة والملابس وتكلفة امتلاك سيارة خاصة، في حين أدت قوة العملة وارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والأنشطة الترفيهية إلى صعود زيورخ إلى قمة الترتيب.

بينما تراجعت نيويورك التي تقاسمت المركز الأول مع سنغافورة في العام الماضي إلى المركز الثالث بالتشارك مع جنيف.

وأجرت "إيكونومست إنتلجنس يونيت" الاستطلاع في الفترة من الرابع عشر من أغسطس حتى الحادي عشر من سبتمبر هذا العام، إذ تمت مقارنة 400 سعر عبر أكثر من 200 منتج وخدمة في 173 مدينة حول العالم، مع استبعاد كاركاس في فنزويلا بسبب ارتفاع الأسعار بها بحوالي 450% منذ عام 2022.

في حين شهدت المدن الصينية تراجعًا في تصنيف هذا العام إذ انخفض ترتيب ناجينغ وووشي وداليان وبكين بأكثر من 25 مركزًا، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى بطء التعافي في البلاد بعد الوباء وتراجع الطلب الاستهلاكي، كما أن ضعف الين الياباني أدى إلى تراجع طوكيو 23 مركزًا لتحتل الترتيب الستين.

هذا وظلت العاصمة السورية دمشق أرخص مدن العالم، رغم ارتفاع سعر سلة تكاليف المعيشة بها بنسبة 321%.

وبشكل عام، ارتفعت الأسعار العالمية بمتوسط 7.4% على أساس سنوي، أي بتباطؤ طفيف عن معدل الزيادة البالغ 8.1% في العام الماضي، وتتوقع وحدة "الإيكونومست" استمرار التضخم في التباطؤ في العام المقبل، لكنها حذرت من أن أي تصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.