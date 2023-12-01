يتوقع "جولدمان ساكس" أن أسعار النفط أمامها المزيد من الارتفاع، وقد تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، بسبب مخاطر تتعلق بانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في حال تصاعد الصراع.

ومن الممكن أن يكون تأثير انقطاعات هذه الإمدادات محدودًا، لأن الشرق الأوسط يمثل حصة أقل من الإمدادات العالمية مقارنة بما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات، وحتى الآن، كان للحرب بين حماس وإسرائيل تأثير طفيف على أسعار النفط.

وفي مذكرة صدرت هذا الأسبوع، أضاف استراتيجو البنك أنه مع ذلك فإن أسعار النفط متقلبة ويمكن أن ترتفع مؤقتًا لمجرد مخاوف من الاضطرابات كما حدث في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وأوضح البنك الأمريكي أنه من المرجح أن تكون سياسة إنتاج "أوبك" وانضباطها عاملين رئيسيين يدعمان مسار الأسعار في 2024.