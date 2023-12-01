أشاد الملياردير "إيلون ماسك" في مؤتمر "نيويورك تايمز ديلبوك" هذا الأسبوع بشركات صناعة السيارات الصينية قائلاً إنها تتمتع بقدرة تنافسية عالية، وإن الصين جيدة للغاية في التصنيع وأخلاقيات العمل بها لا تصدق.

وأضاف أن أكبر 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم في المستقبل قد تكون في الغالب شركات صينية، إلا أن "تسلا" الأمريكية ستكون على رأسها جميعًا.

وصرح في المؤتمر قائلاً: هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن أفضل 10 شركات للسيارات ستكون "تسلا" في صدارتها وبعدها 9 شركات صينية، أعتقد أنهم ربما لا يكونون مخطئين.

وذلك على النقيض مما ذكره المدير التنفيذي لـ "تسلا" في عام 2011 عندما سخر من جودة السيارات الكهربائية التي تصنعها "بي واي دي"، لكنه أقر في مايو الماضي بأن سيارات الشركات الصينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية.

جدير بالذكر أن البراعة التصنيعية للصينية "بي واي دي" أثارت إعجاب "تشارلي مونجر" نائب رئيس "بيركشاير هاثاواي" الذي وافته المنية هذا الأسبوع، ورغم تجنب "بيركشاير هاثاواي" لصناعة السيارات بشكل عام إلا أن "مونجر" قاد استثمارًا ناجحًا للغاية في "بي واي دي".

واقتربت "بي واي دي" في الربع الثالث من تجاوز "تسلا" من حيث مبيعات السيارات الكهربائية.