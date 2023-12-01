قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس، إنها تعتقد بأن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية للقضاء على التوقعات التضخمية، وإنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق "هبوط سلس".

والهبوط السلس هو الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود.

وأبلغت يلين الصحفيين بعد كلمة ألقتها في مصنع لمعالجة الليثيوم في ولاية نورث كارولاينا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كان يضطر أحيانا في الماضي إلى تشديد السياسة النقدية لمنع التضخم من أن يصبح متأصلا في مفاصل الاقتصاد لدرجة أنه يتسبب في الركود، وفقا لـ "رويترز".

وقالت "لسنا بحاجة لذلك الآن. أعتقد بأن هناك علامات جيدة للغاية تشير إلى أننا سنحقق هذا الهبوط السلس مع استقرار معدلات البطالة بشكل أو بآخر.. وتباطؤ النمو إلى مستوى مستدام. أعتقد بأننا في هذه المرحلة".

وأضافت "التضخم انخفض الآن بشكل كبير"، مع عودة أسعار بعض السلع مثل البيض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأردفت "والآن تترجم مكاسب الأجور فعليا إلى دخل حقيقي أكبر. لذا آمل أن يرى الأميركيون تدريجيا أن الأمور تتحسن".