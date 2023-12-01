نمر بمرحلة دقيقة جداً من تاريخ الوطن تتطلب منا المشاركة الفاعلة وحسن الاختيار لمن يمثل مصر خلال الفترة المقبلة

القنصل العام: مشاركة المرأة المصرية في الكويت خلال هذه الانتخابات مشرفة وتسعد أي مصري في الخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع التجهيزات اللوجستية ولدينا أكثر من 40 مكاناً للتصويت داخل المقر الانتخابي

اسامة ابو السعود

تواصلت جموع الناخبين من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية المؤقتة بصالة 4B بأرض المعارض في منطقة مشرف لانتخاب رئيس مصر القادم وذلك عقب صلاة الجمعة.

واعرب السفير المصري لدى دولة الكويت اسامة شلتوت في تصريحات لـ «الأنباء» عن سعادته البالغة بالحضور الكبير من قبل أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت وانتظارهم اكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في عملية الاقتراع واختيار المرشح لرئاسة مصر.

واكد السفير شلتوت ان ابناء مصر في الكويت دائما في طليعة الجاليات ولديهم حس وطني ومشاركة فاعلة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة لعبورها إلى بر الأمان.

وتوقع السفير المصري ان يكون المجمع الانتخابي في الكويت في مقدمة جاليات العالم من حيث اعداد الناخبين في العملية الانتخابية.

وشدد شلتوت على أن المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة تتطلب تكاتف جميع ابنائها سواء كدول أو كشعوب.

وأضاف قائلا «نمر حاليا بمرحلة دقيقة جدا من تاريخ الوطن تتطلب منا المشاركة الفاعلة وحسن الاختيار فيمن يمثل مصر خلال الفترة المقبلة.

حس وطني

وأكد أن الجالية المصرية في الكويت يتمتعون بحسهم الوطني العالي بقضايا مصر، وهم بالفعل نموذج تحتذي به الجاليات المصرية في الخارج.

وعن اختيار موقع المقر الانتخابي قال السفير شلتوت انه تم اختيار ارض المعارض بعناية نظرا لتوسطها مختلف مناطق الكويت وسهولة الوصول إلى هذا الموقع وتتوافر به المواصلات العامة والخاصة، كما يتميز بوجود مساحات كبيرة لركن السيارات الخاصة او الحافلات.

شكراً للكويت

ووجه السفير المصري اسامة شلتوت كل الشكر لحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارتي الخارجية والداخلية والهلال الأحمر الكويتي وتقديم كافة التسهيلات لتسهيلها كافة الاجراءات.

يوم في حب مصر

من جانبها اعربت القنصل العام السفيرة د. هبة زكي عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من ابناء مصر في الكويت في اولى ساعات اليوم الانتخابي الاول مؤكدة ان هناك حرصا كبيرا من ابناء الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الايجابية ورسم الصورة الحقيقية للمصريين في الخارج.

وأكدت السفيرة د.زكي ان كثيرا من الاسر المصرية حرصت على التواجد من الصباح الباكر مع أبنائهم ليشاهدوا تلك الصورة الجميلة وحبهم لبلدهم مصر واصفة اليوم الانتخابي بانه «يوم في حب مصر».

وأعربت عن سعادتها بمشاركة احدى المواطنات المصريات عمرها 75 عاما والتي حرصت على الحضور قبل بدء عملية التصويت بنصف ساعة اضافة إلى مشاركة العديد من الاسر وذوي الهمم.

ووصفت السفيرة د. هبة زكي مشاركة المرأة المصرية في الكويت في هذه الانتخابات بانها «جميلة ومشرفة وتسعد اي مصري في الخارج».

وتوقعت توافد اعداد كبيرة من الناخبين خلال اليوم الانتخابي الاول وعلى مدار الايام الثلاثة وخاصة من الاسر حيث قالت «هذا ما تستحقه مصر العظيمة منا جميعا».

دعم لوجستي

وأكدت السفير د.هبة زكي ان الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت دعما لوجستيا كبيرا من توفير أجهزة الباركود والكمبيوتر والدعم الفني الكامل قبل أسبوعين حيث يوجد أكثر من 40 مكانا للتصويت.