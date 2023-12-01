عبدالعزيز الفضلي

أعربت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع عن سعادتها لفوز أبنائنا الطلاب بالميدالية الذهبية والفضية في مسابقة الألكسو التي أقيمت في تونس ضمن مسابقات الرياضيات، مؤكدة أن وزارة التربية حريصة على رعاية الطلبة الموهوبين ودعمهم وتدريبهم على المسابقات العلمية لتمثيل ورفع علم الكويت في كل المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الطلاب الفائزين ببطولة ألعاب الرياضيات والمنطق بتونس مساء اليوم في قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي، حيث حصدت الطالبة سارة حسين جمال المركز المركز الثاني وميدالية ذهبية وحصد الطالب يوسف كنكوني الميدالية الفضية.

توجهت المطوع بالشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة من التوجيه العام لمادة الرياضيات والتواجيه في المناطق التعليمية على اهتمامهم بالطلبة الفائقين وتقديم كل سبل الدعم لهم ومساعدتهم للوصول لهذه المراكز المتقدمة.

بدوره، ذكر موجه الرياضيات في منطقة العاصمة التعليمية ورئيس الفريق المشارك في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق التي أقيمت في تونس علي الخضري انه تم اختيار الطالبة سارة والطالب يوسف بعد تصفية من ثلاث مراحل على جميع محافظات الكويت، وتم تدريبهم وتهيئتهم لهذه البطولة. وتابع الخضري بأن 10 دول عربية شاركت بعدد طالبين في هذه البطولة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالطلاب وتطوير مهاراتهم ودعمهم لمثل هذه البطولات والمسابقات الدولية في جميع المراحل الدراسية والمجالات العلمية.

من جانبها قالت الطالبة سارة حسين جمال «بفضل الله حصدت الميدالية الذهبية في هذه البطولة وأهدي هذا الفوز للكويت ولصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولأسرتي ومدرستي وكل المعلمين الذين دعموني»، وقال الطالب يوسف كنكوني «لقد شاركت في مسابقة الرياضيات التي أقيمت في منطقة العاصمة التعليمية وحصلت على المركز الأول، كما شاركت في مسابقة الرياضيات على مستوى الكويت وحصلت على المركز الأول ثم حصلت على الميدالية الفضية في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق في تونس، وجاء هذا الفوز بعد تدريبنا من قبل المعلمين وبتوجيهات من الموجهين الذين ساعدونا للوصول لهذا المستوى، وأهدي هذا الفوز للكويت ولأسرتي ومدرستي والمعلمين».