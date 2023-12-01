

نفت وزارة الزراعة السورية ان ما يشاع عن انتشار مرض نيوكاسل على الدواجن أو ما يسمى شبه طاعون الدجاج وتسببه بنفوق كبير بقطعان الدواجن عار عن الصحة.



وأكدت مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة أن الانتشار محدود في هذه الأوقات، حيث حصلت إصابات متعددة وكانت نسب النفوق مرتفعة خلال موجة الحر في فصل الصيف، ولكن حاليا الإصابات في مزارع تربية الفروج أصبحت أقل بكثير، وخاصة عند المربين الملتزمين ببرنامج تحصين وقائي فعال وموثوق مع تطبيق إجراءات الأمن الحيوي خلال مراحل التربية.



وأشارت إلى أن معظم مزارع تربية البياض لم تصب بالمرض لأنها بطبيعة الحال تطبق برامج تحصين وقائي أكثر دقة وديمومة.

واعتبرت أن هذه الشائعات، تضر بمربي الدواجن وتستخدم لرفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية.