قالت نائبة السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) سابرينا سينغ، إن إجمالي الهجمات على القواعد الأميركية في سورية والعراق ارتفع إلى 74 هجوما منذ 7 أكتوبر الماضي.



وخلال إجابتها عن أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي، قالت سينغ، إن هجوما استهدف قاعدة أميركية، الثلاثاء الماضي في سورية، دون تحديد موقع الاستهداف بدقة.



ونوهت إلى أنه لم ينجم عن الهجوم أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية.



وحملت إيران المسؤولية عن تمويل مجموعات مسلحة عبر «الحرس الثوري الإيراني» منها «حزب الله» اللبناني، وميليشيا «الحوثي» في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات أميركا داخل سورية والعراق استهدفت مرافق تستخدمها إيران لتمويل ودعم مجموعات مشابهة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تحدثت عنه سينغ، لكن ميليشيا تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» تبنت مسؤولية معظم الاستهدافات.



وفي 25 من نوفمبر الماضي، نشرت تلك الميليشيا إحصائية لهجماتها التي طالت قواعد أميركية في سورية وبلغت 36 هجوما، بينما نفذت في العراق 39 هجوما، في حين استهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة بثلاث هجمات.