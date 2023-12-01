

بيروت - أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية في ظل سقوط الهدنة في غزة، مع نائب «حزب الله» حسن فضل الله الذي قال إن المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو الاسرائيلي من تحقيق أهدافه ونحن في لبنان أيضا معتدى علينا، وهذا الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي وليس لديه أي قواعد يلتزم بها لا قانونية ولا إنسانية، ونحتاج لأن تكون الاستحقاقات الوطنية نابعة من الإرادة الوطنية ومن رؤيتنا جميعا الى المصلحة الوطنية.



وتابع: صحيح أنه قادر على القتل والتدمير وارتكاب المجازر واستهداف الأطفال والنساء وعموم المدنيين لكنه بكل هذه الوحشية لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف التي لا سمح الله إن وصل إليها وحقق حتى بعضها يمكن أن يترك ذلك أثارا وتداعيات على كل المنطقة بما فيها بلدنا لبنان الذي يتأثر كثيرا بهذه المجريات وتحدق به المخاطر الكبرى.



وأضاف: لذلك، المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه، لان ذلك لا يبقى محصورا في نطاق جغرافي محدد، فالشعب الفلسطيني معتدى عليه والكيان الصهيوني هو المعتدي، ونحن في لبنان أيضا معتدى علينا، وهذا الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي هو الذي ليس لديه أي قواعد يلتزم بها لا قانونية ولا إنسانية، وهذا أيضا كان في النقاش مع دولة الرئيس نبيه بري الذي جدد التأكيد عليه أن هذا العدو هو الذي يخرق القرارات الدولية، هو الذي يعتدي حتى في فترة الهدنة.



وأضاف: عرضنا دعم الأهالي، وهذا الملف سنتابعه وهو ملف أساسي وحيوي لأن صمود الجنوبيين وتحمل النازحين للصعاب هو في سبيل كل لبنان هو لا يقتصر على الجنوب، عندما نواجه العدو على الحدود ونتصدى له نحمي لبنان ونحمي كل اللبنانيين، واليوم نرى أن المقاومة في أدائها على الحدود حمت المدنيين في المنطقة الحدودية وأيضا تحمي كل المدنيين في لبنان والكيان الصهيوني لا يجرؤ على ممارسة اعتداء واسع على لبنان، وان كان يتمنى ذلك ويحاول ذلك بين فترة وأخرى لكن خشيته من ردة فعل المقاومة والنتائج المترتبة على القيام بأي اعتداء واسع تجعله ينكفئ ويمارس الاعتداءات التي نراها على خط الحدود لذا نعمل جميعا من أجل تثبيت الأهالي ومن اجل أن نقف الى جانبهم، وهو أقل واجب سواء من الحكومة أو لأي أحد يتصدى لهذا الموضوع.



وختم: فضلا عن هذه الموضوعات تطرقنا الى جملة من الموضوعات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية وكما عبرنا سويا أننا دائما نحتاج الى تفاهمات وطنية في لبنان، ودائما نحتاج أن تكون الاستحقاقات الوطنية نابعة من الإرادة الوطنية ومن رؤيتنا جميعا الى المصلحة اللبنانية في المقاربات بعيدا عن الحسابات الحزبية والفئوية أو الشخصانية من أي احد كان، وإن شاء الله هذه الاستحقاقات قيد المتابعة بيننا وبين الرئيس نبيه بري للوصول الى النتائج المرجوة. ‏