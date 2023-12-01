وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 في دبي، في خطوة أشاد بها المراقبون.



وتشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث الغازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.



وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70% من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، وقعت على الإعلان.



وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري «لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء (هدف) 1.5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل».



وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.



كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.



وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.



وجاء في بيان صادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الجمعة إن الدول الـ 134 تضم 5.7 مليارات نسمة وتمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25% من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.