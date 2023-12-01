نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لمناطق إخلاء سكان غزة خلال المراحل المقبلة من الحرب التي استأنفها بعد انتهاء الهدنة في القطاع.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان على حسابه في منصة (إكس) إنه «تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق الإخلاء (البلوكات) في قطاع غزة».



وتابع أن الخريطة تقسم أرض القطاع إلى مناطق وأحياء معروفة من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه والانتقال من أماكن معينة في حال طلب منهم القيام بذلك حفاظا على سلامتهم.



وطلب أدرعي من السكان متابعة الخريطة بعناية والعثور على البلوك ذي الصلة بمكان سكناهم والتصرف في حال طلب منهم الانتقال منه.



من جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات تطالب سكان خانيونس جنوب قطاع غزة بضرورة الإخلاء حفاظا على سلامتهم.



وذكرت المصادر لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن المنشورات صنفت خانيونس «منطقة قتال خطيرة»، وطالبت سكان المناطق الواقعة شرق المدينة بالتوجه إلى الملاجئ في رفح القريبة من الحدود المصرية.



وسبق أن تم إسقاط منشورات تحذيرية مماثلة على عديد المناطق في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي كجزء مما يقول الجيش الإسرائيلي إنها «وسائل مختلفة لتجنب إيذاء المدنيين في قطاع غزة».