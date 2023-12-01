يحيى حميدان

لحق القادسية بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد فوزه على الفحيحيل 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي مساء اليوم (الجمعة) على ستاد الصداقة والسلام.



وينتظر «الأصفر» الفائز من لقاء الساحل وخيطان في الدور ربع النهائي يوم 20 ديسمبر الجاري.



الشوط الأول شهد سيطرة قدساوية نسبية مقابل محاولات «حمراء» محدودة، وأطلق لاعب وسط القادسية النيجيري دانييل جيبولا أول تهديد بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء وذهبت كرته فوق المرمى بقليل (3)، وبعدها بدقائق تلقى مهاجم الفحيحيل، البرازيلي وليام باروس، تمريرة في العمق من مواطنه فيتور داسيلفا، ولكنه سدد الكرة سهلة في يد حارس «الأصفر» علي جراغ.



ومنح الليبي محمد صولة هدف التقدم لفريقه القادسية برأسه دون رقابة بعد تمريرة مثالية من عيد الرشيدي (17).



وابتعد الفريقان بعد ذلك عن تشكيلة الخطورة اللازمة، وشكلت الجهة اليمنى للقادسية الكثير من الإزعاج لدفاع الفحيحيل، إلا أن غياب التحرك السليم داخل منطقة جزاء الفحيحيل حرم «الأصفر» من زيادة الغلة.



وفي الشوط الثاني، أرسل محترف القادسية جيبولا كرة صاروخية من مسافة 25 ياردة وارتطمت بقوة في القائم الأيمن لحارس «الأحمر» عبدالرحمن المجدلي (48).



ونشط الفحيحيل بعد ذلك واستطاع أن يعادل النتيجة عبر تمريرة ذكية من عبدالمحسن العجمي خلف مدافعي القادسية وتعامل معها التونسي عبدالرحمن الحنشي كما يجب ووضعها في المرمى (53).



ونظم «الأصفر» صفوفه ونجح في الاستحواذ على الكرة، وأعاد صولة التقدم للقادسية بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة يسارية جميلة رغم الرقابة المفروضة عليه من 5 مدافعين من «الأحمر» (65).



وأكمل الفحيحيل المباراة منذ الدقيقة 81 منقوصا بعد حصول مدافعه العاجي أدو روبن على البطاقة الحمراء المباشرة من الحكم محمد العطار لعرقلته صولة المنفرد بالمرمى.



ولم يستغل القادسية هذا النقص، رغم بعض التبديلات الهجومية بدخول نايف زويد وسلمان البوص، وذلك لاستهتار اللاعبين الواضح، وتمكن الفحيحيل من معادلة النتيجة برأسية باروس (90+2)، ليجر المباراة لوقت إضافي لم يأت بجديد، ليتم حسم الأمور لصالح القادسية عبر ركلات الترجيح.



وسجل لـ «الأصفر» في ركلات الترجيح كل من بدر المطوع ونايف زويد وجيبولا وخالد إبراهيم ويوسف الحقان، ولم يسجل صولة ركلته، فيما سجل للفحيحيل كل من فيصل عجب وفيتور ومحمد نعيم وعبدالمحسن العجمي، وأضاع باروس وهاشم عدنان ركلتيهما.