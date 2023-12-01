السيد عمر: فريق عدسة البيئة نجح في تتبع هجرة عقاب «الجارح المنقط الكبير» المهدد بالانقراض وهي التجربة الأولى للكويت في تتبع أحد الطيور الجارحة



أقام جناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة في الدوحة اليوم الجمعة معرضا عن «الحياة الفطرية في الكويت» للمصور الكويتي عمر السيد عمر.



وقال السيد عمر، وهو أيضا أمين سر فريق «عدسة البيئة» الكويتي لـ (كونا) إنه قدم لزوار الجناح شرحا للصور التي التقطها عن الحياة الفطرية في الكويت وكيفية التصوير والتوثيق وتتبع الحيوانات والطيور والنباتات والزهور بأنواعها التي تنبت وتعيش في البيئة الكويتية.



وأضاف أنه من خلال المعرض «استطعنا أن نعكس الحياة الفطرية في الكويت» علاوة على تصوير كائنات حية مهددة بالانقراض، خاصة الطيور الجارحة التي تمر على سماء البلاد، مبينا أن الهدف من عرض الصور هو أن نوصل رسالة للزوار باهتمام الكويت بالحياة الفطرية والاستدامة البيئية.



وذكر السيد عمر أن من ضمن أهداف المعرض أيضا توضيح أن الكويت لديها تنوع أحيائي إضافة إلى زيادة الوعي بقدرة المصور الكويتي بعكس البيئة الكويتية المتنوعة، وأنها ليست فقط صحراء قاحلة.



ولفت إلى أن فريق عدسة البيئة نجح في تتبع هجرة عقاب «الجارح المنقط الكبير»، لاسيما أنه مهدد بالانقراض، مشيرا إلى أنها التجربة الأولى للكويت في تتبع أحد الطيور الجارحة.



يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة انطلق في أكتوبر الماضي تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل»، ويستمر لغاية 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية (الدوحة).