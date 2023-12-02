التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ديفيد كاميرون عصر اليوم الجمعة في دبي.



جاء ذلك على هامش أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تنعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأعرب الشيخ سالم الصباح في مستهل اللقاء عن صادق تهانيه وتبريكاته بمناسبة تعيين كاميرون وزيرا للخارجية معبرا عن تطلعه للعمل سويا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين والدفع بالتعاون الوثيق في كافة المحافل الدولية.



وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة ومناقشة أطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات والبناء على نتائج الزيارة التاريخية التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر أغسطس الماضي بما يحقق الطموحات والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.



كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.



حيث شدد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.



ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة تجاه استمرار الهدنة وعدم نقضها ووقف القتال الدائر في غزة بشكل دائم وحشد الجهود الدولية المشتركة لضمان عدم اتساع رقعة الصراع وتكريس كافة الإمكانات لإيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية المصيرية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.