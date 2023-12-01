دعاء خطاب



توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالكويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج.



حيث زينت مقرات اللجان الانتخابية في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة 4 ب، طوابير أبناء الجالية، وسط هتافات «تحيا مصر»، رافعين أعلام مصر، وتفاعل عدد كبير من أبناء الجالية مع الأغاني الوطنية، تعبيرا عن حبهم الشديد لوطنهم وقيادته السياسية.



«الأنباء» بدورها تواجدت في المقر الانتخابي لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد إقبال وتفاعل الناخبين والتطورات المرافقة لهذه الرحلة الديموقراطية.



وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في جميع البلدان أبوابها في صباح اليوم الجمعة أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.