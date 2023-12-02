اسامة ابو السعود

أغلقت اللجنة الانتخابية المؤقتة بصالة 4B في أرض المعارض بمنطقة مشرف أبوابها في الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم انتخابي حافل شهد حضورا حاشدا منذ بداية أول أيام الاقتراع لانتخاب رئيس مصر القادم.



وشهدت ساعات الصباح الاولى من اليوم الانتخابي الاول حضورا حاشدا قبل بدء الاقتراع بنصف ساعة واستمر التوافد الحاشد حتى اغلاق باب الاقتراع.



وتستمر عملية الانتخابات غدا السبت وبعد غد الاحد من الساعة ٩ صباحا حتى ٩ مساء وسط ترتيب وتنظيم متميز من السفارة والقنصلية المصرية بدولة الكويت وجهود كبيرة من المتطوعين وتامين رجال الشرطة الكويتية وتسخير كافة الامكانات من وزارة الصحة والهلال الأحمر الكويتي لتسهيل عملية الاقتراع امام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



واعرب السفير المصري لدى دولة الكويت اسامة شلتوت في تصريحات لـ «الأنباء» عن سعادته البالغة بالحضور الكبير من قبل ابناء الجالية المصرية بدولة الكويت وانتظارهم اكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في عملية الاقتراع واختيار المرشح لرئاسة مصر.



واكد السفير شلتوت ان ابناء مصر في الكويت دائما في طليعة الجاليات ولديهم حس وطني ومشاركة فاعلة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة لعبورها إلى بر الأمان.



وتوقع السفير شلتوت حضورا كبيرا خلال اليومين القادمين من ابناء الجالية المصرية لاستمرار هذا العرس الديمقراطي لانتخاب رئيس مصر مثمنا في هذا الاطار جهود دولة الكويت ممثلة في وزارات الخارجية والداخلية والصحة والهلال الأحمر لتسيير العملية الانتخابية.