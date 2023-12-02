

ناصر العنزي



تأهل خيطان لملاقاة القادسية في ربع نهائي كأس سمو ولي العهد بعد فوزه على الساحل 3-2 مستغلا النقص العددي لخصمه فكانت له الأفضلية وخرج بفوز مستحق.



وسجل أهداف الفائز رودريغو 16و57 وفيكتور 60، فيما سجل للساحل جيوڤاني 16و70 من ركلة جزاء وعاد جيوفاني وأهدر ركلة جزاء في وقت قاتل لإدراك التعادل 86.



وشهدت المباراة جملة أهداف بعدما رمى الفريقان بكل ثقلهما صوب الهجوم، ونجح خيطان في استغلال فرصه بفضل تمركز لاعبيه في أماكن الخطورة كما ان تفوقه العددي منحه الأفضلية في الشوط الثاني بعضا من الوقت، غير ان الساحل لم يقف مكتوف الأيدي وهاجم وسجل وأضاع فرصة التعادل.



ويستحق الفائز التهنئة على حسن أدائه الهجومي كما يستحق الخاسر الإشادة على قتاليته داخل الملعب طوال الشوطين.



أدار المباراة الحكم علي الحداد ومنح 10 دقائق إضافية مستحقة في الشوط الثاني وطرد حسين اسماعيل من الساحل وماليك من خيطان.