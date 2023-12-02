

القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن المشاركة الحاشدة للمصريين بالخارج في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، تدعو للفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.



جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة سها جندي، غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، في أولى أيام التصويت خارج مصر.



وأشادت الوزيرة بسير العمل في الغرفة، ووجهت بمواصلة المتابعة بشكل دقيق، لضمان سرعة التدخل ومساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.



وقالت إن غرفة العمليات رصدت إقبالا كثيفا من قبل المصريين بالخارج في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والأردن، وكذلك فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا وروسيا والمغرب وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.



وأكدت أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك هم حريصون على أن يشاركوا بفعالية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.



واستمعت الوزيرة إلى كافة تفاصيل ما تم رصده وتلقيه عبر غرفة العمليات من استفسارات وردت من المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية، ومتابعة الغرفة لتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها، وتذليل أية عقبات تواجههم للتيسير عليهم لممارسة حقهم الدستوري لاختيار قائد الدولة المصرية.



وتم تفعيل، مساء أمس الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام «1 و2 و3» ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات، للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.



ويجري تصويت المصريين بالخارج في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وقد تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على أرقام: 0220543411 - 0220543415، واتساب على أرقام: 01004114672 - 01069613755، صفحة فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration، البريد الإلكتروني: [email protected].