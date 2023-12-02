ترأس وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله المشعل (رئيس اللجنة الوطنية لحظر صناعة الأسلحة الكيميائية)، وفد البلاد المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CSP-28) والذي عُقد خلال الفترة من 27 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر 2023 في مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكد في بيان أدلى به بالمؤتمر، أن المشاركة الكويتية في أعمال هذا المؤتمر تعكس التزام دولة الكويت الكامل ودعمها لكافة بنود الاتفاقية، حيث جدد دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي إلى العمل على حظر الأسلحة المحرمة دولياً ومنع انتشارها في العالم، مشيداً بما حققته المنظمة من إنجازات على مدى السنوات الماضية.

وأعرب خلال كلمته عن استنكار وإدانة دولة الكويت لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات المتكررة والمتواصلة باستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني.

كما قدمت الكويت مساهمة بمبلغ 70 ألف يورو في الصندوق الإستئماني للمجلس الاستشاري العلمي (SAB) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، حيث سيتم استخدام المساهمة لدعم أنشطة المجلس الاستشاري العلمي ومجموعات العمل المؤقتة التابعة لها.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله الصباح خلال حفل أقيم بحضور مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس، "إنه في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الكويت لحفظ وتعزيز السلام والأمن العالميين، وإيمانها القوي بالدور الرائد الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في عالم خال من الأسلحة الكيميائية، تقدم دولة الكويت دعماً ومساهمة طوعية بمبلغ 70 ألف يورو في الصندوق الإستئماني للمجلس الاستشاري العلمي (SAB) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، لدعم جهودها وعملها المستمر المتمثل في حظر دائم لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى سعادة وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له بوزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا اولونجرن ، حيث تم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقتين.

ضم الوفد الكويتي المشارك برئاسة سعادة وكيل وزارة الدفاع كلا من سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري وأعضاء من وزارتي الخارجية والدفاع.