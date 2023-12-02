أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي.

وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.

وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:

توعية الرأي العام بأهمية الأمن الاجتماعي في تطوير المجتمع، المساهمة في مكافحة الظواهر السلبية ونشر الظواهر الإيجابية، مشاركة المجتمع في قضايا ذات الصلة بالأمن الاجتماعي، تقديم الدعم والتعاون للجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالأمن الاجتماعي، التصدي للمفاهيم والأفكار التي تتعارض مع ثقافة المجتمع وتهدد كيان المجتمع، دعم جهود الدولة في مجال الأمن الاجتماعي، تعزيز قيم العطاء والتعاون والبذل والإنتاجية والانتماء للوطن والتمسك بالثوابت الوطنية ونبذ كل ما يساهم في قطع صلات الأرحام والروابط المتينة والتفكك للنسيج الاجتماعي الوطني.



أسماء الأعضاء المؤسسين:



٭ عبدالله احمد عبدالله العوضي

٭ بدر مطرود دواي الشمري

٭ عبدالرحمن بدر مطرود الشمري

٭ عبداللطيف فهد صلبي شتيوي العنزي

٭ محمد غدير ضويحي الشمري

٭ ماجد بدر مطرود الشمري

٭ طارق عبدالله مرشد المرشد

٭ سامية مقيطف معاش الضفيري

٭ د.جواهر سالم نداء الشمري

٭ حمدة فرحان عبد العنزي

٭ أحلام حميد مطر معادي

٭ هديل محمد عبدالله العنزي

٭ ترفة سالم نداء الشمري

٭ مريم بلال فرج

٭ فاطمة عبدالله هويران الصليلي

٭ لولوة خلف منصور العنزي

٭ هناء دغش بوتيل المطيري

٭ د.يسرى فيصل دهش العطير

٭ سارة هادي سند السعيدي

٭ راوية زايد راوي العنزي

٭ فوزية غلوم علي مبارك

٭ حصة سرتيب حميدي عاشور الشمري

٭ فوزية علي خلف الفراج

٭ نشمية مناحي جاسم العنزي

٭ أسيل مساعد حواس الشمري

٭ فوزية عطية جبر الشمري

٭ وضحة فهد محمد العجمي

٭ جواهر سعود ضويحي السبيعي

٭ هنادي سعد العلي المكيمي

٭ نورة فهد فهاد العجمي

٭ عذاري سعود ندا العنزي

٭ عبير سعود ضويحي السبيعي

٭ آمنة محمد عبدالعزيز حاجية

٭ هاجر بدر مطرود الشمري

٭ عبير فهد فهاد العجمي

٭ أفراح مطلق عبيد الديحاني

٭ أماني عبدالله مرشد المرشد

٭ سارة رفيع حمود الشمري

٭ إيمان عبدالرحمن ناصر العنزي

٭ ريم مفرح خلف الحسيني

٭ غالية سعود ضويحي السبيعي

٭ هناء عطا الله شحاذة سلمان

٭ وسمية محمد دلهام العجمي

٭ بتول محمد روضان المطيري

٭ منيفة مرزوق رويتع الشمري

٭ شيخة شديد عبدالله صنيدح

٭ ميزي ساير جدعان شخير

٭ تهاني عبدالله مرشد المرشد

٭ عبدالرحمن مساعد حواس الشمري

٭ أوضاح جاسم محمد الهذلول

٭ د.ناصر خلف زيد الفرج

٭ خديجة صلاح سليمان البكر

٭ د.عبدالله عمر سيد يعقوب الرفاعي

٭ د.عمر عبدالوهاب يعقوب عبادة القناعي

٭ د.حسين عبدالرحمن ناصر القطان

٭ سارة صلاح سليمان البكر

٭ نورة صلاح سليمان البكر

٭ حنان خضير دحل العنزي

٭ سندس خضير دحل العنزي

٭ نورة الحميدي شقير الشمري

٭ خلود منور فراج الشمري

٭ عنود منور فراج الشمري

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويشترط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.