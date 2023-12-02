عبدالعزيز الفضلي

استبعدت وزارة التربية عددا كبيرا من تخصصات الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل الدراسية وذلك لوجود اكتفاء بهذه الوظائف ومن ابرزها مدير ومدير مساعد للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات وهي حالة نادرة ان يتم عدم الحاجة لهذين المنصبين في المرحلتين كما انه تم استبعاد مديرة مساعدة ومشرفة فنية لمرحلة رياض الاطفال كما استبعدت التربية وظيفة رئيس قسم للتربية البدنية والفنية في المرحلة الابتدائية " ذكور " والمرحلة المتوسطة "ذكور " اضافة الى الدراسات العملية والحاسب الالى لنفس المرحلة .

وفي المرحلة المتوسطة للبنات تم استبعاد رئيس قسم للمواد التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والرياضيات والعلوم واجتماعيات وتربية فنية واقتصاد منزلي .

اما المرحلة الثانوية ( بنين ) فقد استبعدت التربية وظيفة رئيس قسم للتربية الاسلامية والاجتماعيات بجميع فروعها والتربية البدنية . وكذلك في المرحلة الثانوية ( بنات ) تم استبعاد رئيس قسم للمواد : الحاسب الالي واللغة العربية والعلوم بجميع فروعها والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي ، اما التوجيه الفني فتم استبعاد المواد في المراحل الدراسية حسب الجدول التالي :