أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بتعديل المادة 10 من القرار الوزاري الخاص بالنظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ونص القرار على:



مادة أولى



تُعدل الفقرة 2 من نص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 171/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي:



«يشترط للجمعية التي ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:



2 - أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.



مادة ثانية



يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.