بشرى شعبان



صدر مرسوم بتعيين د.خالد العجمي وكيل وزارة مساعدا في وزارة الشؤون الاجتماعية.



ونص المرسوم على:



مادة أولى: يعين خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

مادة ثانية: على وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



هذا، وتوجه د.خالد العجمي بالشكر والعرفان الى القيادة السياسية ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشخ فراس السعود على ثقتهم بتعيينه وكيلا مساعدا في «الشؤون».



وقال العجمي في تصريح لـ «الأنباء»: نسأل الله أن نكون على قدر الثقة الكريمة ونقوم بما يلزم لخدمة دولتنا الحبيبة، داعيا الله عز وجل أن يمن على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل.



تجدر الإشارة أن العجمي من الكوادر الشبابية في «الشؤون» وتدرج وظيفيا في العديد من المناصب بالوزارة.