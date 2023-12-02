مريم بندق

أكد مصدر في تصريحات لـ "الأنباء" استمرار شرط حصول المواطنين على موعد من تطبيق سهل شرط لمقابلة القياديين في ديوان الخدمة المدنية ، وأن الدخول إلى صالة استقبال المراجعين متاح للجميع ، موضحا أن التعاون مع موظفي الاستقبال ومسؤولي صالة المراجعين هدفه تقديم خدمة أفضل ، ومشيرا إلى أنه يجب على صاحب المعاملة أو الاستفسار أن يكون هو نفسه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالدرجة الأولى أو بتوكيل وذلك للمصلحه العامة حفظا لمعلومات الأفراد، مجددا القول ان تطبيق الدوام المرن على موظفي الديوان يبدأ صباح غد الأحد.