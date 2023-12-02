تخفيض أسعار الغذاء والدواء على قائمة أولوياتنا والتقليل من القيمة المضافة على السلع الأساسية

ضريبة تكافلية استثنائية قدرها 5% على المنشآت التعليمية الخاصة والأجنبية لمدة 3 سنوات

توحيد سعر الخدمات للعاملين بالخارج واستحداث منظومة رقمية وبصمة إلكترونية



دعاء خطاب

Doua_khattab



من مقعد مجلس الشيوخ المصري تقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر للمنافسة بالانتخابات الرئاسية وذلك بعد مسيرة سياسية كانت أبرز محطاتها تأسيس الحزب بعد ثورة 25 يناير ودعم ثورة 30 يونيو، والحصول على كتل نيابية مؤثرة في البرلمان، ثم تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ واختياره رئيسا للجنة العلاقات الخارجية قبل أن يستقيل للتفرغ لانتخابات الرئاسة.



«الأنباء» كان لها لقاء هاتفيا مع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر تحدث خلاله عن أجندته وما سيقوم به فور توليه رئاسة الجمهورية حيث قال: «من أولوياتنا تخفيض سعر الغذاء والدواء على المصريين، والتنازل عن جزء كبير جدا من ضرائب القيمة المضافة على عدد كبير من السلع الاساسية التي يحتاجها كل بيت مصري سواء الطبقة المتوسطة او الطبقة الضعيفة او طبقة العمال والفلاحين.



وأضاف: «ان تلك السلع عليها ضريبة 14٪؜ سيتم تخفيضها حتى يوفر على المواطن المصري سبل الحياة وكذلك المواد الفعالة للدواء التي تقوم الدولة باستيرادها للأمراض المزمنة أو الادوية الضرورية والتي يستخدمها معظم المصريين»، وأشار الى اعطائهم اهمية خاصة لملف المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عن طريق استحداث قاعدة بيانات كاملة تربطهم كما أن هناك برنامجا لربطهم بالهوية الوطنية المصرية، وليس كل الاهتمام بتحويلاتهم واستثماراتهم وشدد على توحيد سعر الخدمات المقدمة لهم، والعمل على منظمة رقمية يستخدمونها لإنهاء خدماتهم دون الحاجة للذهاب الى السفارة.



وفي هذا السياق قام الرئيس المحتمل بانتقاء مجموعة من القوائم سيعمل عليها، منها: تخفيض الرسوم الجمركية عليها وهى ضريبة القيمة المضافة لتيسر سبل الحياة للمصريين وفي الوقت ذاته للسيطرة على جزء كبير من التضخم الذي أصبح معدله في حدود 39 او 40٪؜ ولكن مؤشر تضخم الغذاء هو 73٪؜ وهو أعلى مؤشر تضخم عندنا في مصر حاليا وأسعار الغذاء اصبحت فوق احتمال الطبقات المتوسطة مؤكدا ان هذا هو «اول قرار سأتخذه حال توليت الرئاسة».



وفيما يخص الديون اشار عمر قائلا: «لدينا ثلاثة انواع من الديون، النوع الاول هو الـ apital Market وهذا من الصعب ان نفعل به شيئا ولابد من ان نسدد اقساطه في مواعيدها وتوقيتاها المحددة والتي تقدر قيمتها بنحو 29.6 مليار دولار، ولابد أن نسدد اقساطه حتى لا يؤثر هذا على سمعة مصر وعلى الاداء الاقتصادي لمصر ولمؤشراتها الاقتصادية».



وأضاف، اما النوع التاني وهو الديون السيادية الثنائية وقيمتها 37.5 مليار دولار تقريبا وسوف نقوم بعمل مبادلة ديون وعمل اعادة الهيكلة لبعضها الى حين اصلاح الاقتصاد المصري الذي لدينا خطة شاملة لإصلاحه مدتها 3 سنوات، وبالتالي انا لا أريد ان افعل هذا الاصلاح تحت الضغوط حتى لا يحدث ان نوع من انواع الزعزعة للاستقرار الداخلي في مصر وبالتالي انا احتاج الى تخفيف هذا الضغط وبالفعل قمت بمحادثات مع كثير من الدول التي تربطنا بها او لدينا لها ديون سيادية لأنها تصبح مسارات ثنائية مع تلك الدول مثل (الصين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وهكذا)



اما عن الجزء الأخير وهو أكبر جزء وهو المنظمات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ونادي باريس وغيرها من المنظمات حتى ولو كانت أفريقية وهذه يتدخل بها عامل السياسة بشكل كبير جدا وبالتالي هناك بعض الاصلاحات الموجودة في برنامجنا سوف تمكننا من التحرك بشكل مرن جدا في الـ 53.7 مليار دولار وهي الديون متعددة الاطراف.

القضية الفلسطينية



وتطرق المرشح الرئاسي في حديثه الى القضية الفلسطينية مؤكدا ان: من اهم القضايا التي سيعمل عليها هي وقف التصعيد الاسرائيلي الفلسطيني فورا وانه لابد من ان نوقف هذا المسار الأليم، وأضاف ان هناك بصيصا من الأمل ان هذه الدماء الزكية التي سالت من الفلسطينيين العزل لم تضع هباء ولابد ان تنحي كافة الفصائل الفلسطينية خلافاتها وقد آن الأوان ان تجتمع حتى لا تضيع هذه الفرصة في اعادة القضية الفلسطينية وحل الدولتين وان نجد حلا سياسيا فوريا وبالأخص وان العالم اجمع مؤهل حاليا ان نصنع نتائج جيدة جدا وان نصل لحل دائم وعادل لهذا الصراع الذي استمر لأكثر من 75 عاما.

المصريون العاملون في الخارج



اما بالنسبة للعاملين بالخارج فأشار عمر الى ان هناك برنامجا كاملا وخاصا بهم ولكننا ليس لدينا قاعدة بيانات كاملة بالعاملين والمقيمين بالخارج حتى نربطهم بلغتنا ودياناتنا سواء المسيحية او الاسلام، وهناك برامج لربطهم بالهوية المصرية وليس كل الاهتمام بتحويلاتهم او استثماراتهم وهذا بالإضافة انه لابد من توحيد سعر الخدمات المقدمة لهم مثل (الباسبورات الجديدة - بطاقات الخدمة العسكرية - تصاريح العمل وما الى ذلك) وهذا يفعل الارتباط بينهم وبين وطنهم الأم مصر، وسوف نعمل على منظومة رقمية يستخدمونها لإنهاء كافة اوراقهم المصرية عن طريق الانترنت دون تحمل مشقة الذهاب الى السفارة او المكاتب المختصة.

التعليم والصحة



وعن ملف للتعليم والصحة قال حازم عمر سأفرض ضريبة استثنائية قدرها 5٪؜ على المنشآت التعليمية الخاصة والفروع الدولية للمدارس الأجنبية وهذا كنوع من انواع التكافل لرفع كفاءة المنظومة التعليمية الحكومية وهذه الضريبة سوف تكون مداها 3 سنوات فقط وسيصحبها تشريع من شقين، الاول يدخل في صندوق خاص بوزارة المالية تبع الموازنة العامة للدولة وتحت رقابة البرلمان وهذا يخص جميع الموارد الاستثنائية الخاصة بالدولة وهذا التشريع يمنع وزير المالية من استخدام هذه الموارد في غير الغرض المخصصة لأجله ويرسلها الى كل جهة تعليمية حكومية.



اما الشق الآخر وهو عندما تذهب هذه الأموال الى الجهات الحكومية التي جمعت من اجلها يمنع الصرف الا على اوجه محددة وهي، الأبنية التعليمية وتجهيزاتها وبرامج تطويرها ورفع كفاءة المعلم.



اما فيما يخص الصحة أضاف حازم عمر، اننا لدينا اربعة مستويات من تقديم خدمة الرعاية الصحية.



وقال ان المستوى الأول هو الطب الوقائي وطب الاسرة ونحن لدينا قرابة 5000 مركز طب اسرة حاليا موجودة بالفعل وهذا يقترب جدا من المعدل العالمي. ولكن هناك مشكلة ان مراكز طب الأسرة في القرى لا تعمل على مدار الـ 24 ساعة ونحن سوف نعمل على رفع كفاءته ليعمل على مدار الساعة وسوف نعمل ايضا على اضافة عدد من العيادات الخارجية بهذه المراكز.



اما عن مستوى المستشفيات المركزية الموجودة في مدن الاقاليم فهي تعاني من نقص في عدد الأسرة الموجودة بها بمعدل 14 سريرا لكل 10 آلاف مواطن تقريبا والكود العالمي هو 29 سريرا لكل 10 آلاف مواطن وهذا يحتاج الى زيادة عدد المستشفيات المركزية بالمحافظات والاقاليم.



وأما عن المستوى الاخير وهي المستشفيات التي تقدم الخدمة المتكاملة والخدمة الثلاثية وهي موجودة بالفعل وعددها مناسب ومتقارب مع الكود العالمي ولكن الاشكالية هي اننا سوف نرفع من كفاءتها حتى تتطابق تماما مع الكود العالمي لأن مستويات الرعاية بها سيئة للغاية.