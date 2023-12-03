عبدالعزيز الفضلي



أعلنت إدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية عن أن غرامة التدخين في المدارس والجامعات والمعاهد تتراوح بين 50 و100 دينار.



جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها جمعية الكشافة الكويتية تحت عنوان «المخالفات البيئية وموسم التخييم» واستضافت فيها الرائد بدرية سعد والملازم الأول زيد عبدالله من ادارة شرطة البيئة، حيث أوضحا أن موسم التخييم يبدأ من 15 نوفمبر ويستمر حتى 15 مارس وان من اشتراطات التخييم حظر إتلاف البيئية الطبيعية مثل اقتلاع النبات والاضرار بالحيوانات البرية ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 250 دينارا، ومن الممكن ان تودي الى الحبس، كما تطرقا الى المخالفات البحرية وحظر الصيد في جون الكويت الا بوجود ترخيص من الهيئة.



واكدا أن التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة مثل التدخين في المدارس والمجمعات والجامعات والمعاهد تكون الغرامة المالية بين 50 و100 دينار، متمنين من الجميع التقيد بالتعليمات للمصلحة العامة.



وفي نهاية الحلقة النقاشية، قام نائب رئيس جمعية الكشافة حسين المقصيد بتكريم المحاضرين.



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