القاهرة - محمد سامي



تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي يشارك فيها فريقا الزمالك ومودرن فيوتشر اللذان تمكنا من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على كل من أبو سليم الليبي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي على التوالي ليحتلا رأسي المجموعتين الثانية والأولى في البطولة.



ففي السابعة مساء بتوقيت الكويت يستضيف الهلال الليبي نظيره فيوتشر في لقاء عربي خالص، فيما يستضيف سوار الغيني الزمالك على ستاد السلام بمدينة القاهرة في العاشرة مساء، وسيمنح الفوز الأبيض دفعة قوية للقاء الجولة الثالثة ضد ساجرادا الأنجولي يوم 10 ديسمبر الجاري لأنه في حال تحقيق الفوز في المباريات الثلاث سيضمن الصعود بنسبة كبيرة خاصة مع إقامة لقائي الذهاب والعودة أمام سوار وساجرادا في القاهرة لعدم صلاحية ملاعبهما.



وفي شأن الدوري المصري الممتاز، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 10 نقاط متقدما إلى المركز التاسع وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير) وذلك في لقائهما في إطار الجولة السابعة من المسابقة.



واستعاد المصري البورسعيدي نغمة الانتصارات الغائبة بفوز في الوقت القاتل على حساب مضيفه إنبي بنتيجة 2-1، ليصعد المصري للمركز السادس بـ 12 نقطة، وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز العاشر. وافتتح الداخلية عهد مدربه الجديد هيثم شعبان بالتعادل مع ضيفه بلدية المحلة من دون أهداف في الجولة ذاتها، ورفع الداخلية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 15 وارتفع رصيد البلدية إلى 9 نقاط في المركز الـ 11 وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.



فيما تراجع الزمالك إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة بعد تعادل الاتحاد السكندري الذي صعد للمركز الخامس مع نادي زد الذي حافظ على موقعه ثالثا برصيد 13 نقطة.