من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط مستويات الـ 100 دولار للبرميل مجددا في العام 2024، وذلك في حال التزم أعضاء تحالف «أوپيك+» بتعهداتهم بالتخفيضات الطوعية.



وقال تقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية واطلعت عليه «العربية.نت»، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في «أوپيك+» طوعا بخفض الإنتاج.



وأصدر التحالف النفطي العالمي «أوپيك+» الذي يقود الاستقرار في السوق، أصدر بيانا يوم الخميس لم يؤيد رسميا الاستمرار في تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.



وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أعضاء «أوپيك» وأهم منتجي النفط في العالم، حيث وافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، وهو الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة منذ يوليو الماضي، حيث ستستمر به حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.



وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من الخام و200 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية خلال الفترة نفسها.



ويخفض العراق 223 ألف برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يوميا، والكويت 135 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 82 ألف برميل يوميا، والجزائر 51 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان 42 ألف برميل يوميا.



وقال بيل بيركنز، الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة «سكايلر»، إن «الالتزام هو المفتاح». وأضاف «يجب أن نحصل على امتثال من دول أوپيك الأخرى». وتابع «عندما تقول بعض الدول إنها ستخفض الإنتاج فإن السوق لا تثق بها بنفس القدر».



ويقول تقرير «سي إن بي سي» إن الطريقة التي تم بها الإعلان عن تخفيضات الإنتاج أربكت التجار وأثارت الشكوك في السوق، حيث أصدرت الدول الأعضاء بيانات منفصلة بشأن تخفيضاتها الطوعية.



لكن التقرير يؤكد انه «إذا التزم الأعضاء بالتخفيضات التي تعهدوا بها فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام خلال العام المقبل».



وكتب جيوفاني ستونوفو، المحلل الاستراتيجي في بنك UBS، في مذكرة عقب القرار «عندما تنتهي التخفيضات في نهاية الربع الأول، فإن هذه البراميل التي تمت إزالتها لن تعود الى السوق إلا بشكل تدريجي، وهو ما من شأنه أن يساعد في إبقاء سوق النفط متعطشا في النصف الأول من عام 2024»، مضيفا أنه يتوقع ارتفاع الأسعار في سوق النفط التي تعاني من نقص المعروض.



وبالمثل، يتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار، متبعا نهج الانتظار والترقب بشأن التزام أعضاء «أوپيك+» بالتخفيضات المقترحة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.25% إلى 80.66 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضية، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.04% إلى 75.93 دولارا للبرميل.