حذرت وزارة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في بيان امس من أن «أي هجوم ضد الأصول الفضائية للبلاد سيكون بمنزلة إعلان الحرب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وأوضح البيان أن التحذير يأتي عقب التصريحات الأخيرة لمسؤول من قيادة الفضاء الأميركية بأن الولايات المتحدة يمكنها تقليل قدرات عمليات الفضاء الخارجي لبلد العدو باستخدام أساليب متنوعة، مشيرا إلى نية الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على قمر الاستطلاع الصناعي «ماليغيونغ-1» التابع لكوريا الديموقراطية، مشيرا إلى أن قمر الاستطلاع الصناعي هو «جزء من أراضي كوريا الديموقراطية حيث تمارس سيادتها عليها». وذكر البيان أن هذه الخطوة الأميركية تمثل «تحديا لسيادة كوريا الديموقراطية، وبشكل أكثر دقة، إعلان الحرب ضدها».



وقال البيان «إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح بشكل غير قانوني وغير عادل، فستبحث جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية اتخاذ إجراءات للرد دفاعا عن النفس للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأميركية على العمل أو تدميرها».



وتقول بيونجيانج إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع يوم 21 نوفمبر، والذي يبث صورا لمنشآت عسكرية بالبر الرئيسي للولايات المتحدة واليابان وجزيرة جوام الأميركية.