

ناصر العنزي



تختتم منافسات الجولة الثامنة من دوري زين الممتاز اليوم بلقاء جماهيري لن يخلو من الندية والأهداف يجمع الكويت المتصدر بـ 17 نقطة مع العربي الثالث بـ 14 نقطة على ستاد الصداقة والسلام في ٦:٤٥ مساء بعدما ضاقت المساحة بين الفرق المزاحمة على الصدارة ومن بينها القادسية الثاني بـ 16 نقطة، وقد تم ترحيل مواجهة الفريقين إلى اليوم بسبب خوضهما مباراتين في كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع الفائت، حيث ودع الأخضر البطولة، فيما ينتظر الأبيض فرصة التأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثان.



الكويت لم يتعرض للخسارة حتى الآن وفرض الصدارة على منافسيه منذ البداية، وحقق فوزا عريضا على الفحيحيل بأربعة أهداف في الجولة الماضية، لكنه بحاجة إلى تصحيح بعض أوضاعه حسب ما ظهر عليه في آخر مباراة مع الكهرباء العراقي وخسرها بهدف، لذلك على مدربه بوريس بونياك معالجة أخطائه والتغيير في بعض المراكز كي يعود الأبيض كما كان عليه في الدوري، حيث يعتبر الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 20 هدفا غير أن مهمته اليوم ستكون صعبة أمام خصم عنيد.



أما العربي فيلعب بإشراف مدربه الجديد البوسني داركو بعدما تعثر في آخر مواجهة له في الدوري بخسارة غير متوقعة من النصر 1-3، ويسعى اليوم إلى مصالحة جماهيره التي ستسانده من أجل معاودة المنافسة من جديد، حيث إن فوز الأخضر اليوم سيعيده مرة أخرى الى واجهة الصدارة، وستكون المهمة الأصعب لمدربه داركو أمام المتصدر، ويملك الأخضر عناصر ذات خبرة يمكنها التعامل بإيجابية مع ظروف مواجهة اليوم لكنه سيفتقد بشدة هدافه المغربي حمزة خابا الذي سيغيب للإيقاف.