قاد الثنائي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم. وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي الذي سيغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027. وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين. وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني. وإذ ألغى حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كان للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.