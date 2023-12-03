

يحيى حميدان



قاد المدرب الروماني فلورين ماتروك أمس تدريبات فريقه الجديد خيطان بعد استقالة المدرب إبراهيم عبيد عقب الفوز على الشباب 3-2 وبلوغ ربع نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم. واجتمع ماتروك مساء أمس مع اللاعبين وحثهم على إعلاء روح التعاون في الفترة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة، بعد أن غاب التوفيق عن «الأحمر والأسود» في أغلب مباريات الموسم الحالي. وفضل عبيد الابتعاد عن الإدارة الفنية لخيطان برغبته الشخصية وتنازل عن كامل مستحقاته المتبقية، وأكد أن هذا القرار جاء للمصلحة العامة بعد النتائج غير المرضية مؤخرا. وأسندت إدارة خيطان للبرازيلي جوليو سيزار مهمة مساعد المدرب ماتروك بعد أن كان يتولى تدريب فريق الناشئين في النادي، وأسندت المهمة للمساعد السابق حمزة الصراف للحلول مكانه.