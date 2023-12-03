يفخر مركز البحرين العالمي للمعارض، أحدث وأكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، بالإعلان عن نيله جائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم 2023»، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية.



وتسلم درع الجائزة د.ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال حفل جوائز السفر العالمية لعام 2023 الذي تم تنظيمه في برج العرب في إمارة دبي بتاريخ 1 ديسمبر بحضور فيليب جاي بيير رئيس وزراء دولة سانت لوسيا، وعدد من وزراء السياحة على مستوى العالم ونخبة من ممثلي مؤسسات السفر والسياحة الإقليمية والعالمية المرموقة.



ونال مركز البحرين العالمي للمعارض أكبر عدد من الأصوات بعد منافسة مع مركز بهارات ماندابام في الهند، ومركز تاكينا ويلينغتون للمعارض والمؤتمرات في نيوزيلندا ومع هذا الفوز المستحق، ترسخ مملكة البحرين سمعتها كمركز عالمي رائد في صناعة المعارض والمؤتمرات بفضل ما يتمتع به مركز البحرين العالمي للمعارض من تنوع في العرض بفضل مرافقه العصرية الحديثة وما يقدمه من خدمات مبتكرة تلبي احتياجات جميع أنواع الفعاليات الكبرى.



ويتزامن فوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023» مع احتفال المركز بمرور الذكرى السنوية الأولى على تأسيسه وتحقيقه العديد من المنجزات اللافتة.



وبهذه المناسبة، قال د.ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: فخورون بتسلم هذه الجائزة العالمية المرموقة في احتفالية جوائز السفر العالمية، وهذا الإنجاز العالمي للمملكة يؤكد مجددا الأداء الاستثنائي لمركز البحرين العالمي للمعارض وما يتم اتخاذه من خطوات متقدمة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، والتي تتسق مع أهداف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 لجعل المملكة لاعبا إقليميا رئيسيا في سياحة الأعمال مع استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد الأسواق المستهدفة وتنويع المنتج السياحي في المملكة.



وأضاف قائدي: مع تنفيذ جملة من أكبر المشاريع السياحية، فإن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائجة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ووجهات سياحية فريدة من نوعها، وباقات ترويجية سياحية جذابة تقدم تجارب سفر وإقامة مميزة في أفضل الفنادق على مستوى المملكة.



بدورها، قالت د.ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض: سعداء للغاية لتحقيق قصة نجاح جديدة خلال عام واحد فقط من عمر المركز، وتثبت الجائزة المستحقة سعي المركز الدائم الى تحقيق التميز في استقطاب أشهر الفعاليات وأهمها على مستوى العالم الى المملكة، والتي تقام العديد منها لأول مرة في البحرين.