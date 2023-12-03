بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي بزيارات إلى مواقع عمل عمال التنظيف والبناء لتوزيع كسوة الشتاء عليهم في إطار الفعاليات الإنسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم».



وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص البنك الدائم على الاهتمام بهذه الفئة، وتوزيع الملابس الشتوية على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بما يساعدهم على تلافي إصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم جراء أي موجات برد تتعرض لها البلاد.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: مع دخول فصل الشتاء من كل عام، يقوم البنك التجاري، كعهده دوما، بإعداد كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو وتوزيعها على عمال التنظيف والبناء وذلك في مواقع عملهم، ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هون عليهم»، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة جميع فئات المجتمع.



وأضافت أماني الورع أن حملة «هون عليهم» المكرسة لمد يد العون والمساعدة لعمال التنظيف والبناء، تأتي تقديرا من البنك لهذه الفئة نظرا لما يقومون به من جهود في المحافظة على النظافة العامة في الشوارع وأنشطة البناء والتعمير، إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع والأماكن المكشوفة في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.



وأكدت أن الفرحة التي لمسها فريق التواصل المؤسسي في عيون العاملين أثناء تسلمهم الملابس الشتوية وبعض المستلزمات والهدايا عند توزيعها عليهم في مواقع أعمالهم في الشوارع لا يمكن وصفها.