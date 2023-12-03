استكمالا لمسيرته الطويلة من الالتزام بمبدأ الشمولية ودعم أفضل المعايير والتطبيقات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، اختتم بنك برقان رعايته الذهبية لمؤتمر «دمج الأشخاص من ذوي الهمم في مجالات الإعلام والصحة والترفيه من غايات التنمية المستدامة»، وذلك تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035.



وتم تنظيم المؤتمر من قبل بوابة التدريب العالمية TGI بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومدينة اليرموك الصحية والفريق الوطني للمناظرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة المتميزة، قال علي حسين أكبر نائب مدير عام الموارد البشرية والتطوير: كان لنا شرف رعاية هذا المؤتمر الحيوي، وذلك تجسيدا لدورنا المهم والتزامنا الدائم بخلق عالم أكثر شمولا يمكن كل الأفراد من ذوي الهمم من المشاركة بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواكبة توجهات رؤية الكويت في التحول المستمر نحو مستقبل أكثر شمولا، حيث يتم دمج كل شرائح المجتمع في عملية التنمية.



وأضاف أكبر: نواصل العمل على دمج الأفراد من ذوي الهمم في إدارات البنك، تماشيا مع مهمتنا المتمثلة في تبني ثقافة عمل فعالة وداعمة لكل أفراد المجتمع.



وفي هذا السياق ومنذ عام 2018، شارك بنك برقان في دعم المبادرات المختلفة التي من شأنها تعزيز دمج الأشخاص من ذوي الهمم في القطاع المصرفي المحلي، ومن بين المبادرات المهمة التي يسهم البنك في دعمها حملة ومنتدى «شركاء لتوظيفهم» السنوي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ما يؤكد التزام البنك المستمر بتعزيز فرص العمل لهذه الشريحة الأساسية من المجتمع وتوفير فرص التدريب والتأهيل لمساعدتهم في مواجهة التحديات.



وانطلاقا من إدراكه بأن تعزيز الشمولية وفهم احتياجات جميع الأفراد في المجتمع مسؤولية مشتركة، يواصل البنك التزامه بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع، بمن فيهم ذوو الهمم، كما يسعى إلى خلق بيئة تمكن الجميع من الوصول إلى الخدمات المصرفية بأسلوب أكثر سهولة وكفاءة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وبرامج التدريب المناسبة، ما يضمن استعداد الموظفين لفهم احتياجات العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.



وفي هذا الصدد، خصص البنك مجموعة تضم ستة من فروعه لخدمة العملاء من ذوي الهمم، من أجل توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية التي تمكنهم من إنجاز العمليات المصرفية بسهولة أكبر وتلبي متطلباتهم بشكل أسرع. وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الفروع المخصصة أجهزة السحب الآلي المزودة بلغة «برايل» وسماعات الأذن لمساعدة العملاء المكفوفين، وأجهزة السحب الآلي المجهزة بتقنيات الاستقبال والإرسال الصوتي، كما يتوافر في الفروع عدد من الكراسي المتحركة عند الحاجة، مع مداخل مصممة لتسهيل حركتها، إضافة إلى مواقف خاصة للأشخاص ذوي الهمم.



وإلى جانب تلك الخدمات، سيكون موظفو البنك المتخصصون والمدربون على التعامل بلغة الإشارة جاهزين طوال الوقت للتواصل مع العملاء الذين يعانون من مشاكل السمع، علما بأن هذه المزايا متاحة عبر فروع بنك برقان في الرقة والعديلية وبيان وخيطان والقصر والقرين.