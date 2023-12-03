باعتبارها رائدة الابتكار الرقمي حول العالم في تقديم الخدمات التكنولوجية وتطوير المنصات الإلكترونية، حرصت شركة Ooredoo الكويت على المساهمة بدورها كأحد أبرز محركات التحول الرقمي في الكويت في دعم فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لأمن الحاسوب في كلية الكويت التقنية، الذي اختتم في مقر الكلية يوم 30 نوفمبر الماضي، بعد أن بحث آفاق تعزيز مجالات الأمن السيبراني في الكويت.



وفي إطار هذه المشاركة المجتمعية من Ooredoo، والتي جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لأمن الحاسوب بادرت الشركة بدورها شريكا رسميا للمؤتمر، بتنسيق وقيادة حلقة نقاش استكشفت فيها أهم وأحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.



والجدير بالذكر أن مؤتمر اليوم العالمي لأمن الحاسوب، الذي أقيم داخل قاعات كلية الكويت التقنية ولمدة يوم واحد، قد نجح في تقديم منصة توعوية وتثقيفية أمام الجمهور المشارك من شباب الكلية، في تجربة علمية متميزة شهدت حضورا لافتا من ممثلي الجهات الرسمية العامة وشركات القطاع الخاص، جامعا مجموعة مختارة من الشخصيات الريادية، منهم من مثل أبرز قادة التحول الرقمي في الكويت، بما فيهم شركة Ooredoo الكويت.



وفي هذا الصدد، جاء تعاون Ooredoo ضمن هذه المبادرة ليعكس التزام الشركة المجتمعي بتمكين الكوادر الوطنية الطموحة من الشباب ليقودوا مستقبل الاستثمارات التكنولوجية في البلاد، فقد قامت Ooredoo بدورها خلال مؤتمر ktech، كمؤسسة تكنولوجية رائدة مجال الاتصالات في الكويت، بتفعيل مشاركتها في تعزيز الحوار المتبادل وإثراء المعرفة التقنية والرقمية بين الحضور، وذلك ضمن أنجح الندوات والجلسات الحوارية، وحلقات النقاش الثقافية التي نظمت بين فعاليات المؤتمر.



وفي إدراكها لحتمية تبني ومواكبة التوجهات الحديثة والعالمية لمجالات لأمن السيبراني، تسعى Ooredoo بدأب من خلال هذه المبادرات إلى مشاركة خبراتها ومعرفتها التقنية في أهم الندوات والمحافل وغيرها.