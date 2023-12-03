رفع خطة لرصد الأسعار في الأسواق إلى وكيل وزارة التجارة تتضمن آلية العمل خلال الفترة المقبلة



عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على أسواق الجملة والأسواق المركزية في منطقة الشويخ لمسح الأسعار المعلنة للمستهلكين للحوم والدجاج المجمد والسلع الأساسية الأخرى مثل زيت الطعام والسكر، بالإضافة الى الأجبان والفول المعلب والعدس والحمص وبيض المائدة.



وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة فيصل الانصاري، في تصريح لـ «الأنباء» ان أسعار السلع الأساسية ثابتة وفق قائمة الأسعار المعلنة للمستهلكين في تلك الأسواق والمحلات.



وأضاف الانصاري ان الإدارة سترفع خطة الى وكيل الوزارة زياد الناجم تتضمن عملها خلال الفترة المقبلة لرصد الأسواق، مشيرا الى ان الناجم وجه إدارة الجهاز الفني للاشراف على السلع بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المناطق لمسح الأسعار والكشف عما اذا كانت هناك مخالفات رفع أسعار بطرق غير مبررة لتطبيق القانون على المخالفين.



ولفت الى أن فريق رصد الأسعار قام بعمل تعهدات للأسواق المركزية والمحلات بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة.