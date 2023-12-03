ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في مؤتمر ومعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي اختتم فعالياته الخميس الماضي برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأكدت الهيئة، في بيان صحافي بهذه المناسبة، على استفادتها من المشاركة في المؤتمر المعرض الذي نظمته شركة كونيكس الكويت تحت شعار «أمن المعلومات مسؤولية» بالنظر الى اهتمام الهيئة الكبير بخطط وبرامج ومشاريع التحول الرقمي ومتابعة أحدث التطورات في مجال أمن وتبادل المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.



وأشار البيان الى أن الهيئة بحثت عبر كوادر إدارة مركز نظم المعلومات خلال المؤتمر والمعرض مع عدد من الجهات والشركات والخبراء المشاركين سبل الاستفادة من التطورات الأخيرة والتجارب الناجحة في هذا المجال في دعم برامج التحول الرقمي في الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، والاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات بما فيها البوابات الرقمية.



وأكد البيان أن الهيئة ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وصولا الى تطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.