بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلــى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدا سمـوه بالإنجازات التنمويــــة والحضاريــــة البارزة التي حققها البلد الشقيق في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والعلمية والثقافية، وبصورة عززت من المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما أعرب فيها سموه عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كل الأصعدة إلى آفاق أرحب وأشمل، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية رومانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه، رعاه الله، للرئيس سيسوليث موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.