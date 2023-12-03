بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.



من جهة اخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كذلك بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.