أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.



وجددت «الخارجية» في بيان لها دعوة الكويت المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لإيقاف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة.



ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا بد أن تقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مضيفة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.



وأكدت أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار جميع الجهود لإيقاف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.