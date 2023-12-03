جدد وكيل وزارة الدفاع رئيس اللجنة الوطنية لحظر صناعة الأسلحة الكيميائية الشيخ د.عبدالله المشعل دعوة الكويت إلى المجتمع الدولي للعمل على حظر الأسلحة المحرمة دوليا ومنع انتشارها.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب ترؤس الشيخ د.عبدالله المشعل وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية «CSP-28» الذي عقد في لاهاي.



ووفق البيان أكد وكيل وزارة الدفاع في كلمته أمام المؤتمر أن المشاركة الكويتية في أعماله تعكس مدى التزام الكويت الكامل ودعمها لجميع بنود الاتفاقية ذات الصلة، مشيدا بما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الماضية.



وأعرب عن استنكار الكويت وإدانتها لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والهجمات المتكررة والمتواصلة باستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني.



وبحسب البيان، قال الشيخ د.عبدالله المشعل خلال حفل أقيم بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس إن الكويت قدمت دعما ومساهمة طوعية بمبلغ 70 ألف يورو للصندوق الاستئماني للمجلس الاستشاري العلمي التابع للمنظمة دعما لجهودها وعملها المستمر المتمثل في الحظر الدائم لاستخدام الأسلحة الكيميائية.



ونوه بالجهود المتواصلة للكويت تجاه حفظ وتعزيز السلام والأمن العالميين وإيمانها القوي بالدور الرائد الذي تقوم به (المنظمة) لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في عالم خال من الأسلحة الكيميائية.



وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الشيخ د.عبدالله المشعل والوفد المرافق وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا أولونجرن حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.



ضم الوفد الكويتي سفير البلاد لدى هولندا علي الظفيري وأعضاء من وزارتي الخارجية والدفاع.