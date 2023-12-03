قالت الأمم المتحدة امس إنها رصدت تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في صفوف نازحين فلسطينيين داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة مع تواصل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، بأنه تم رصد تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في ملاجئ الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وذكر البيان أن طواقم الأمم المتحدة قدمت نحو 10 آلاف استشارة طبية يوميا في الملاجئ التي تستضيف النازحين، فيما تلقى 12 ألف طفل التطعيمات في ملاجئ الأونروا منذ الرابع من الشهر الماضي.



وأشار إلى أن حصول السكان في مدينة غزة وشمالها على المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية لم يطرأ عليه تحسن، حيث ظلت معظم مرافق إنتاج المياه الرئيسية مغلقة بسبب نقص الوقود وبعضها أيضا بسبب الأضرار.



وتتوافر المياه في المقام الأول من الآبار الصغيرة الخاصة والآبار التابعة للأونروا وسط مخاوف جدية بشأن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية، والغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والصرف الصحي، والدواء، محذرا من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة، يزيدان خطر الإصابة بالأمراض.



يتم ذلك فيما تعمل أربعة مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بشكل جزئي وتستقبل المرضى، مع خدمات محدودة فقط. ويقدم مستشفيان آخران خدمات غسيل الكلى لمرضى الكلى فقط.



وبحسب الأمم المتحدة لا تتمتع أي من المستشفيات في مدينة غزة وشمالها بالقدرة على إجراء العمليات الجراحية.



فيما صرح مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش بأن المنظومة الصحية في القطاع تشهد انهيارا شاملا في ظل نقص شديد في الإمكانيات الطبية ووسائل إنقاذ الحياة.