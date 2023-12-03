قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن القتال المتجدد في غزة يدور بصورة كثيفة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية على القطاع منذ انهيار هدنة استمرت أسبوعا مع حركة «حماس».



وأكد مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن نحو 200 فلسطيني على الأقل قتلوا منذ انهيار الهدنة.



وقال مارديني في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي أمس «ليس لدينا تقارير دقيقة لكن ما يمكنني قوله هو أن استئناف القتال كان كثيفا مرة أخرى».



وأضاف أن هذا «نوع جديد من الاضطراب يأتي على رأس الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية»، محذرا من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من «الفوضى والركام»، وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفا يعملون هناك.



وقال مارديني إن سكان القطاع «يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف» ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء بسبب القتال، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.



وأضاف «كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار».



وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها في سويسرا، في تسهيل عمليات تبادل المحتجزين والأسرى خلال الهدنة التي استمرت 7 أيام.



وفي هذا الصدد، قال مارديني «نحن على استعداد لتسهيل المزيد من عمليات إطلاق سراح الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين من أجل لم شملهم مع عائلاتهم».