أوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان، وفي لقاء مع «التلفزيون السوري» عدة نقاط متعلقة بالمرسوم الجديد والمتعلق بالخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الـ 40 من عمره.



وكشف اللواء سليمان عن أنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، والآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن.



وبحسب اللواء، فإن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن مصادفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات مهمة لمن يؤدي خدمة التطوع، منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطوله زيادات.