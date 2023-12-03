القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة ناردين فرج أن كراهية كثير من المشاهدين لشخصيتها كمحامية في مسلسل «صوت وصورة» أسعدها لأنها شهادة نجاح لها كفنانة استطاعت ان تجسد دور المحامية التي ليس لديها عواطف وتتعامل بقوة وشخصية حادة وأنانية.



وأشارت ناردين الى أن غضب الجمهور من الشخصية جعلها تتأكد أنها قدمتها بشكل مميز، لافتة إلى أنها لم تقرر بعد الابتعاد عن الإعلام من أجل التمثيل، لكن تحاول التركيز بشكل كبير خلال تلك الفترة بالتمثيل لأنها مازالت في خطواتها الأولى وتشعر بأن هناك تطورا في الأداء، لاسيما أنها مازالت في عامها الخامس كممثلة، قدمت من خلالها مسلسلات «الحساب يجمع» و«الغرفة 207» و«سوتس- بالعربي»، وهناك العديد من التفاصيل والأسرار في المهنة لم تتعلمها، مقابل 12 عاما كمقدمة برامج، لذا لم تتخذ قرار الاختيار بين المهنتين.